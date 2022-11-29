Терапевт развеяла популярные мифы о менингите

Некоторые из "народных" убеждений о менингите — неправда. Так, например, самым распространённым мифом можно назвать то, что этот недуг якобы неизбежно приводит к разрушению головного мозга, а человек вследствие болезни становится "неполноценным существом". Опровергла этот миф терапевт Надежда Чернышева.

"При менингите заболевание затрагивает только оболочки мозга, а мозговое вещество остаётся нетронутым. Поэтому никаких последствий для умственных способностей и памяти быть не может. Это вполне излечимое заболевание без последствий. Конечно, если недуг был выявлен на ранних стадиях", — рассказала Чернышева "Вечерней Москве".

Также она отметила, что люди напрасно боятся спинномозговых пункций, которые часто производятся при менингите. Эта процедура необходима для точной диагностики состава спинномозговой жидкости, либо её производят с лечебной или анестезиологической целью, рассказала Чернышева. Процедура, по её словам, безвредна, и чем раньше её сделают, тем больше шансов получить компетентное и своевременное лечение.

Ещё одна ошибка — думать, что менингит — это конкретная болезнь. На самом деле это группа заболеваний. Они бывают вирусные, бактериальные и вторичные. Тяжелее всего симптомы проявляются у детей и пожилых людей, уточнила терапевт. Самым распространённым в РФ вариантом является менингококковый. Вирусная форма возникает вследствие осложнений после гриппа. Нужно сразу обращаться к врачу, отметила медик, поскольку последствия могут быть тяжёлыми — вплоть до поражения разных органов и систем.

"Не ошибочно лишь мнение, что болезнь эта довольно серьёзная и требует наискорейшего помещения в стационар. Чем больше упущено времени от начала заболевания до начала лечения, тем тяжелее последствия", — добавила врач.