Курды попросили Россию посодействовать переговорам по защите их земель в Сирии
Курдский альянс "Силы демократической Сирии" обратился к Москве за помощью. Там призвали Россию посодействовать в переговорах с Дамаском о защите подконтрольных СДС территорий на северо-востоке САР. Об этом заявил представитель альянса Арам Хана.
"Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории", — сказал он телеканалу "Аль-Хадас".
Согласно его заявлению, российская сторона во время переговоров с представителями СДС передала им требования Турции и те были отвергнуты.
Как рассказывал Лайф, ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время Турция очистит в Сирии последние районы, где есть террористы. Ранее Турция нанесла удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК.
ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI