Курды попросили Россию посодействовать переговорам по защите их земель в Сирии

Курдский альянс "Силы демократической Сирии" обратился к Москве за помощью. Там призвали Россию посодействовать в переговорах с Дамаском о защите подконтрольных СДС территорий на северо-востоке САР. Об этом заявил представитель альянса Арам Хана.

"Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории", — сказал он телеканалу "Аль-Хадас".

Согласно его заявлению, российская сторона во время переговоров с представителями СДС передала им требования Турции и те были отвергнуты.