Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 23:41

Курды попросили Россию посодействовать переговорам по защите их земель в Сирии

Курдский альянс "Силы демократической Сирии" обратился к Москве за помощью. Там призвали Россию посодействовать в переговорах с Дамаском о защите подконтрольных СДС территорий на северо-востоке САР. Об этом заявил представитель альянса Арам Хана.

"Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории", — сказал он телеканалу "Аль-Хадас".

Согласно его заявлению, российская сторона во время переговоров с представителями СДС передала им требования Турции и те были отвергнуты.

"Не будем никого спрашивать": Эрдоган выступил с резким заявлением о военной операции в Сирии

"Не будем никого спрашивать": Эрдоган выступил с резким заявлением о военной операции в Сирии

Как рассказывал Лайф, ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время Турция очистит в Сирии последние районы, где есть террористы. Ранее Турция нанесла удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК.

Обложка ©

ТАСС / EPA / AHMED MARDNLI

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров