"Не стоит упускать момент": Россиянам предложили способ накопить деньги

Накопить деньги в долгосрочной перспективе проще всего через покупку диверсифицированного портфеля акций лидеров российской экономики. Либо стоит приобрести паи паевых инвестфондов. Такой совет дал директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.



По его словам, приобретение портфеля сильно подешевевших акций в период кризиса сулит немалую прибыль, так как цены в такие моменты устанавливают участники рынка, рассчитывающие на реализацию худшего из возможных сценариев либо вообще ничего не ожидающие, но остро нуждающиеся в деньгах.

"В такие моменты цена всегда снижается гораздо больше, чем было бы оправданно, исходя из реального ожидаемого ухудшения финансовых результатов. Не стоит забывать, что наибольшая часть ценности любого актива или бизнеса состоит не в той прибыли или дивидендах, которые он может заплатить в текущем году, а в тех результатах, которые он принесёт за срок своей жизни, а это годы и десятилетия. Поэтому не стоит упускать момент покупки бумаг, которые на длинном горизонте могут показать отличную доходность", — сказал Исаков в беседе с агентством "Прайм".

По его мнению, восстановление финансовых результатов компаний и возврат к средним историческим уровням оценки может спровоцировать утроение российского рынка акций с текущих уровней и привести к 50-процентной годовой доходности в трёхгодичной перспективе.