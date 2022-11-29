Мурашко рассказал, на сколько в России подорожали лекарства
Мурашко: Цены на важнейшие лекарства за год выросли на 2,3%
За год в России стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за год изменилась на 2,3%. Об том заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП — 2,3%", — приводит РИА "Новости" слова министра.
Он подчеркнул, что это ниже среднего по стране уровня инфляции. По прогнозу Центробанка, она по итогам этого года составит около 12-13 процентов.
Как сообщал Лайф, ранее Минздрав России поручил регионам сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Мурашко признал, что по зарубежной продукции логистические цепочки порой дают задержки, но каких-то отказов или больших угроз не наблюдается.
kremlin.ru