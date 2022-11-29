Мурашко рассказал, на сколько в России подорожали лекарства

За год в России стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за год изменилась на 2,3%. Об том заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП — 2,3%", — приводит РИА "Новости" слова министра.

Он подчеркнул, что это ниже среднего по стране уровня инфляции. По прогнозу Центробанка, она по итогам этого года составит около 12-13 процентов.