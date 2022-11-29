Россиянам стало проще посетить Китай

Процедура выдачи некоторых виз в Китай упростится для россиян. Об этом сообщили в генеральном консульстве КНР в Хабаровске.

В консульстве уточнили, что в целом требования для подачи заявления на визу остаются такими же, как и до пандемии. Разве что из перечня документов теперь исключён сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Разрешение на въезд в страну можно получить за неделю.