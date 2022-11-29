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29 ноября, 01:21

Россиянам стало проще посетить Китай

Генконсульство: Россиянам стало проще получать нетуристические визы в Китай

Процедура выдачи некоторых виз в Китай упростится для россиян. Об этом сообщили в генеральном консульстве КНР в Хабаровске.

"Упрощена визовая процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз, для бизнеса — всех, кроме туристических", — приводит ТАСС комментарий диппредставительства.

В консульстве уточнили, что в целом требования для подачи заявления на визу остаются такими же, как и до пандемии. Разве что из перечня документов теперь исключён сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Разрешение на въезд в страну можно получить за неделю.

Виза на Кипр для россиян станет платной

Виза на Кипр для россиян станет платной

Ранее Лайф писал, что США и Россия планируют новый раунд визовых переговоров. Замглавы МИД РФ Иванов подчеркнул, что контакты на уровне директоров профильных департаментов сейчас идут, но диалог далёк от общих знаменателей.

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Freepik

Арина Родионова

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