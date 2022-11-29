В продуктовых магазинах возобновились акции и скидки
РБК: Торговые сети вернули скидки на чай, кофе и оливки
В российские торговые сети после длительного перерыва на фоне санкций вернулись скидки и промоакции на продукты и непродовольственные товары. Причём в третьем квартале 2022 года доля акционных товаров даже превзошла аналогичный период прошлого года. Тогда она в денежном выражении составляла 48,5%, а в этом периоде "июль — сентябрь" — 51,4%.
Как пишет РБК, рост доли проданных по промоакциям товаров произошёл почти во всех категориях, входящих в топ-20. Лидерами стали растворимый кофе (до 78%), чай (до 75%) и макароны (до 70%). Годом ранее лидирующими по промоакциям категориями были шоколадные плитки (66%), средства для мытья посуды (65%) и развесные конфеты (62%). Кроме того, в лидеры этого года попали и оливки.
Эксперты считают, что переходный период позади — и теперь промоактивность только увеличивается. Так, в четвёртом квартале ожидаются её рекордные показатели. Издание также отмечает, что 41% россиян ищут в магазинах товары по сниженным ценам. Для 45% покупателей привлекательные промоакции — третий по важности фактор при выборе магазина.
"Покупатели сократили спрос, а многие потребители среднего и высокого ценовых сегментов уехали из страны, поэтому для бизнеса не "играть" в промо практически невозможно, в него вкладываются как поставщики, так и сети", — заявил один из собеседников РБК.
Как писал ранее Лайф, россиянам рассказали, сколько в этом году придётся потратить на новогодний стол. Набор продуктов для зимнего праздника в среднем подорожал на 14%. Так, если семья из четырёх человек захочет встречать 2023-й не только с едой, но и с шампанским и коньяком, то ей потребуется заплатить 6737 рублей.
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