"Кризис истощит ресурсы": В Британии обрисовали печальные перспективы для Украины на зиму

Украина, столкнувшись с дефицитом энергетического оборудования, не сможет без последствий пройти грядущую зиму, если ей не будет помогать Запад. Об этом пишет обозреватель Guardian Саймон Шлегель.

"Украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе всё более продолжительными", — отмечает автор статьи.

По его данным, украинские энергетики нуждаются как в запасных частях для оборудования, так и в стройматериалах, помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии.

Украинская армия же, по информации журналиста, столкнулась с дефицитом зимнего обмундирования. А ещё ВСУ нужны генераторы, печи. И всё это ставит Киев в ещё большую зависимость от Запада. Европа на фоне этого рискует получить ещё больше беженцев и ещё более крупную "брешь в и без того пострадавшей экономике".

"Гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы", — приходит к выводу автор статьи.