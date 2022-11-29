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29 ноября, 01:52

"Кризис истощит ресурсы": В Британии обрисовали печальные перспективы для Украины на зиму

Guardian: Украине не пережить зиму без помощи Запада

Украина, столкнувшись с дефицитом энергетического оборудования, не сможет без последствий пройти грядущую зиму, если ей не будет помогать Запад. Об этом пишет обозреватель Guardian Саймон Шлегель.

"Украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе всё более продолжительными", — отмечает автор статьи.

По его данным, украинские энергетики нуждаются как в запасных частях для оборудования, так и в стройматериалах, помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии.

Украинская армия же, по информации журналиста, столкнулась с дефицитом зимнего обмундирования. А ещё ВСУ нужны генераторы, печи. И всё это ставит Киев в ещё большую зависимость от Запада. Европа на фоне этого рискует получить ещё больше беженцев и ещё более крупную "брешь в и без того пострадавшей экономике".

"Гуманитарный зимний кризис истощит как украинские, так и западные ресурсы", — приходит к выводу автор статьи.

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Ранее в Британии допустили, что Украина лишится поддержки Запада из-за его собственных проблем. Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл отметил снижение скорости поставки оружия Киеву и истощение запасов у помогающих Незалежной стран. К тому же в Европе начались митинги против антироссийских санкций.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Андрей Григорьев

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