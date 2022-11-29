В Приморье на чиновника завели дело о превышении полномочий
СКР: Глава Ространснадзора по ДФО обвиняется в превышении полномочий
Глава межрегионального территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу заключён под домашний арест. Как сообщает СУ СКР по Приморскому краю, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.
"По версии следствия, должностными лицами указанного ранее ведомства проведён ряд проверок автодороги общего пользования федерального значения (Хабаровск — Владивосток). В результате выявлены нарушения по содержанию дороги, для устранения которых внесены предписания об устранении выявленных нарушений", — сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, летом этого года чиновник дал незаконное указание своим подчинённым отправить письмо подрядчику. В нём говорилось, что ремонт дороги якобы проведён, хотя по факту проверки не было. Этот документ стал основанием для возврата штрафа ремонтникам и отмены решений о привлечении к административной ответственности на сумму 750 тыс. рублей.
Ранее Лайф писал, что заместителя директора петербургского НИИ вакцин и сывороток задержали за взятку в 30 миллионов рублей. По данным СМИ, это связано с заключением контракта на поставку куриных яиц для опытов.
VK / СК РФ