В Приморье на чиновника завели дело о превышении полномочий

Глава межрегионального территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу заключён под домашний арест. Как сообщает СУ СКР по Приморскому краю, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

"По версии следствия, должностными лицами указанного ранее ведомства проведён ряд проверок автодороги общего пользования федерального значения (Хабаровск — Владивосток). В результате выявлены нарушения по содержанию дороги, для устранения которых внесены предписания об устранении выявленных нарушений", — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, летом этого года чиновник дал незаконное указание своим подчинённым отправить письмо подрядчику. В нём говорилось, что ремонт дороги якобы проведён, хотя по факту проверки не было. Этот документ стал основанием для возврата штрафа ремонтникам и отмены решений о привлечении к административной ответственности на сумму 750 тыс. рублей.