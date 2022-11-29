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29 ноября, 02:56

Россияне назвали самые необходимые лекарства на работе

Опрос: Россияне считают важным наличие обезболивающих в офисной аптечке

Самые необходимые препараты в аптечке на рабочем месте — обезболивающие. Такое мнение высказали 58% участников опроса, проведённого сервисом СБЕР ЕАПТЕКА и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. На второе место по важности респонденты поставили успокоительные (33% голосов), а за ними — капли для глаз (22%).

Как пишет "Газета.ru", 38% участников опроса рассказали, что на работе у них всегда есть аптечка. У 28% — нет и лекарства приходится покупать самостоятельно. Ещё у 4% медицинские препараты в офисе есть, но просроченные.

31% опрошенных сообщили, что в их офисной аптечке присутствует всё необходимое, а вот 20% пожаловались, что нужных препаратов нет никогда. 11% вообще считают, что в аптечке практически ничего нет.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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