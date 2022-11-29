Поскользили до работы: Владивосток превратился в огромный каток

Снег и ледяной дождь превратили улицы и тротуары Владивостока в настоящий каток. Утро после таких осадков напомнило многим жителям события 2020 года, когда город сковал лёд.

Лёд на улицах Владивостока. Фото © Telegram / dpskontrol_125rus

Где-то дворники пытались чистить и посыпать проходы, а где-то даже не начинали. В итоге для многих попытка добраться до работы превратилась в настоящее приключение. Кому-то даже пришлось буквально скользить до офиса.

Во Владивостоке улицы превратились в каток. Видео © Telegram / "Дерзкий Владивосток"

Одной из "достопримечательностей" в городе утром стало необычное ДТП: один из водителей показал чудеса "вертикальной парковки". На узкой дороге с крутыми поворотами столкнулись Toyota Hilux и Prius. Машины вылетели с дороги, одна из них зависла под углом в 90 градусов, а вторая "приземлилась" на бетонный блок. Как пишет Telegram-канал "Автогарант", ДТП произошло на Маньчжурской улице.

Авария во Владивостоке из-за гололедицы. Видео © Telegram / "Дерзкий Владивосток"

"Заказала такси, вышла — на моих глазах таксист во дворе врезался в другую машину"; "К травмпункту две скорые подъехали и встали на дороге. Ни сами спуститься не могут, ни человек, которого привезли", — делятся впечатлениями в соцсетях жители города.