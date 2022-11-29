Посредник в передаче взяток экс-мэру Владивостока получил срок

Ленинский районный суд Владивостока на четыре года лишил свободы посредника в передаче взяток экс-главе города Олегу Гуменюку. Информация о принятом решении опубликована на сайте суда.

Фигуранта громкого дела также обязали выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки — 62 534 000 рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

"Осуждённый обвинялся в посредничестве во взятке в особо крупном размере — 31 267 000 рублей, передаваемой им на протяжении с 22 декабря 2018 года по 24 февраля 2021 года бывшему главе Владивостока за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь" со стороны чиновника и подчинённых ему сотрудников администрации Владивостока", — указано в сообщении.

Фигурант признан виновным по статье "Посредничество во взяточничестве". Гуменюк до вступления в должность мэра работал главой ГБУ "Хозяйственное управление администрации края". По данным следствия, тогда он получил 6,9 миллиона рублей от знакомого бизнесмена. Уже будучи мэром, чиновник "разбогател" на 31,2 миллиона рублей от этого же человека, выступившего уже посредником от представителей похоронного МБУ "Некрополь". Эта взятка была передана за общее покровительство. Экс-глава города арестован и отрицает свою вину.