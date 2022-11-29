Маск признал себя вершителем судьбы человечества

Американский миллиардер Илон Маск выступил с заявлением, что его попытки реформировать недавно купленную компанию Twitter — не что иное, как "битва за будущее цивилизации". Одиозный бизнесмен написал об этом на своей странице в данной соцсети.

"Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждёт только тирания", — поделился Маск с подписчиками своими мыслями.

Таким образом Маск ответил на пост одного из пользователей, который заявил, что левые масс-медиа и технологические гиганты одержимы в своём стремлении целиком "контролировать нарратив". По версии миллиардера, уже проводится политика давления на новое руководство компании, его попытки внедрить в соцсети свободу слова.