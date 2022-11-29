Сибиряк замёрз насмерть, перелезая через забор

На заборе частного дома в Назарово Красноярского края обнаружили тело замёрзшего мужчины. Хозяин жилища узнал о страшной находке от соседей. Как выяснилось, постоянно он проживает в другом месте, а туда приходит только кормить собаку и протапливать помещение.

"Предварительно, на теле внешние признаки насильственной смерти отсутствуют", — сообщает Zapad24 со ссылкой на местную полицию.

Погибшим оказался ранее судимый местный житель 1981-го года рождения. Предположительно, он прошёл через незакрытую калитку во дворе одного из домов, а затем решил перебраться через забор на соседний участок, но почему-то зацепился и не смог высвободиться. Судебно-медицинская экспертиза установит причины его смерти.