Россиянам дали совет, как избавиться от слежки через смартфон

Чтобы приложения в смартфоне не собирали о владельце гаджета сведения в целях маркетинговых исследований, нужно ограничить доступ программ к данным. Например, к геолокации. Такой совет дал эксперт по информационной безопасности Павел Коростелёв.

"Все возможные "фишки" приложения можно найти в настройках и поменять их так, как захочется. Если какой-то из параметров вас смущает, а отменить его нельзя, лучше вовсе избавиться от такой программы", — рассказал агентству "Прайм" Коростелёв.

Он посоветовал перед тем, как вносить конфиденциальные данные на сайте через мобильный браузер, проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. А ещё рекомендуется всегда выходить из аккаунта и закрывать сайт после совершения операции.

Эксперт также призвал не доверять общественному Wi-Fi. Как минимум при пользовании им избегать любых финансовых операций. Когда сеть не используется, лучше её отключать, так же как и Bluetooth. Кроме того, всю информацию на смартфоне можно зашифровать на случай кражи телефона. Настроить эту функцию можно как на iOS, так и на Android, отметил Коростелёв.