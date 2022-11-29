В России резко снизился средний размер автокредита

Средний размер автокредита в России в период с февраля по октябрь 2022 года сократился на 20%, достигнув отметки в 1,08 миллиона рублей. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные расчётов Национального бюро кредитных историй.

"Снижение среднего размера автокредита связано с тем, что на фоне неопределённости банки не стремятся выдавать новые автозаймы. А граждане не берут их, сокращая свою долговую нагрузку. Кроме того, на ситуацию со средним чеком влияет возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования", — заметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Примечательно, что в феврале 2022 года средний размер автокредита по стране составлял 1,35 миллиона рублей. Сильнее всего средний размер займа сократился во Владимирской и Саратовской областях, а также Республике Татарстан, Ленинградской области и Москве.