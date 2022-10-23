Программу льготных автокредитов до конца года расширят на пенсионеров и военных

Минпромторг России до конца текущего года рассчитывает расширить программу льготного автокредитования, включив в неё военнослужащих, пенсионеров, а также сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров.

"Сейчас нормативные акты доработают, эти категории граждан будут включены", — сказал он журналистам.