Программу льготных автокредитов до конца года расширят на пенсионеров и военных
Минпромторг РФ расширит программу льготных автокредитов на пенсионеров и военных
Минпромторг России до конца текущего года рассчитывает расширить программу льготного автокредитования, включив в неё военнослужащих, пенсионеров, а также сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров.
"Сейчас нормативные акты доработают, эти категории граждан будут включены", — сказал он журналистам.
Нововведение будет действовать в рамках поддержки спроса на автомобили отечественного производства, предложение расширить программу ранее внёс глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Льготный кредит можно будет получить на все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей.
Ранее Мантуров заявил, что ситуация с ценами на авторынке будет улучшаться в течение года. Кроме того, в беседе с Лайфом он предположил, что место ушедших люксовых брендов авто могут занять Aurus и китайские компании.