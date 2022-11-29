"По меньшей мере некорректно": Глава буддистов России отреагировал на слова папы римского о бурятах

Высказывание папы римского о якобы имеющей место "жестокости" бурятов в ходе российской военной спецоперации на Украине — это недобрые слова. Так их прокомментировал глава Буддийской традиционной сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

"Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам не понятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды", — написал Аюшеев в своём телеграм-канале.

Как пишет ТАСС, глава Народного хурала Бурятии Владимир Павлов также прокомментировал слова папы римского, назвав их некорректными. Он отметил, что нет доказательств жестокости его земляков, чего не скажешь о фактах, которые подтверждают жестокое обращение украинских нацистов с российскими военнопленными. Павлов напомнил также, что никто из российских политиков не станет обвинять в жестокости весь украинский народ.