Созданный с помощью дипфейков контент могут начать маркировать в России

Сегодня технология синтеза изображения, основанного на искусственном интеллекте, становится популярной, но с помощью дипфейков мошенники могут совершать преступления. Поэтому ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью данного метода. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Учёные РТУ МИРЭА провели исследование, которое показало минимальный уровень осведомлённости россиян о дипфейках и их потенциальных угрозах. Так, только 12% респондентов знают данный термин, а в категории старше 50 лет такой показатель составляет лишь 3%. При этом 86% россиян считают, что главными задачами дипфейков являются генерация развлекательного контента и применение в киноиндустрии. И только 10% увидели угрозу в данной технологии.

Вместе с тем эксперты смоделировали ситуации, при которых киберпреступники могут воспользоваться дипфейками в своих целях. Например, они могут взломать аутентификацию по лицу и получить доступ к личным данным для перевода денег или оформления кредитов.

В этой связи технологию нужно закрепить в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным россиян, считает Кудж. Для этого нужно внести изменения в приказ Минцифры № 734 и реестр недопустимых событий в сфере кибербезопасности, указывается в документе. Также ректор РТУ МИРЭА считает необходимым включить модуль "Противодействие дипфейкам" в специальный проект министерства "КиберЗОЖ", разработать и утвердить графический знак маркировки.

Таким образом, считает Кудж, удастся обратить внимание ответственных лиц государственной и частной сфер на то, что необходимо принять меры по предотвращению и противодействию ущербу от деятельности использующих дипфейки злоумышленников. Кроме того, такая мера повысит информированность и уровень цифровой гигиены россиян.