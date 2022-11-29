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29 ноября, 06:07

Джигурда раскрыл простой секрет "классного секса"

Джигурда призвал "боготворить" партнёршу ради хорошего полового акта

Известный актёр Никита Джигурда в беседе с Пятым каналом поделился своим главным секретом хорошего секса. По мнению артиста, главное — уважение к своей партнёрше.

"Секрет классного секса в том, чтобы я, как мужчина, боготворил свою партнёршу, и быть воспитанным с детства очень важно. Думать в первую очередь о своей партнёрше, а потом уже о себе", заявил Джигурда.

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10 реальных причин, зачем сексом занимаются мужчины и зачем — женщины

Ранее же Лайф рассказывал своим читателям семь базовых правил секса, про которые многие не знают и по сей день.

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ТАСС / Андрей Епихин

Артур Белкин

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