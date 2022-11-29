Джигурда раскрыл простой секрет "классного секса"
Джигурда призвал "боготворить" партнёршу ради хорошего полового акта
Известный актёр Никита Джигурда в беседе с Пятым каналом поделился своим главным секретом хорошего секса. По мнению артиста, главное — уважение к своей партнёрше.
"Секрет классного секса в том, чтобы я, как мужчина, боготворил свою партнёршу, и быть воспитанным с детства очень важно. Думать в первую очередь о своей партнёрше, а потом уже о себе", — заявил Джигурда.
Ранее же Лайф рассказывал своим читателям семь базовых правил секса, про которые многие не знают и по сей день.
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ТАСС / Андрей Епихин