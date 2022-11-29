Британку уволили из полиции из-за откровенных фото на OnlyFans

Сотрудницу правоохранительных органов в Лондоне отправили в отставку из-за публикации развратного контента в соцсетях и, в частности, на сайте OnlyFans. Об этом сообщило издание The Sun.

Публиковать откровенные видео Сэм Хелена начала ещё в 2020 году. Тогда начальство сделало ей предупреждение, но девушка не остановилась. В дальнейшем свои ролики она выкладывала под никнеймом Татуированная Барби. Однажды британка сняла себя на видео в тёмно-синем корсете с полицейским значком и бейджиком "офицер Шалунья".

Спустя время она завела страничку на платформе OnlyFans, где стала продавать интимные фото и видео. Тогда руководство полиции и приняло решение об её увольнении. Старший инспектор в отставке Мик Невилл подчеркнул, что каждый имеет право на личную жизнь, но сотрудник правоохранительных органов при вступлении в должность обязывает себя Кодексом этики. Указывается, что даже теперь, когда Хелена уже не работает в полиции, ей всё ещё могут предъявить обвинение в грубом нарушении дисциплины.