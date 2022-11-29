Стоимость аренды элитного жилья в Москве за год упала почти на треть

По итогам октября средняя цена сделки по аренде высокобюджетной квартиры в Москве снизилась за год на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate.

"Средневзвешенный бюджет предложения в октябре 2022 года снизился на 7%, составив 330 тысяч рублей за месяц. Реальные же сделки заключаются со средневзвешенной ценой 200 тысяч рублей за месяц. За октябрь этот показатель снизился на 2%, а за год — на 30%", — говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом цены на элитное жильё вынужденно реагируют на сильный дисбаланс спроса и предложения. Как отметила директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова, ещё на исходе пандемии коронавируса стоимость на арендном рынке высокобюджетной недвижимости была значительно перегрета. А к началу 2022 года как минимум на 16% цены были завышены, поэтому ещё год назад на рынке заложили вектор на снижение.

Другой причиной снижения стоимости аренды Куликова назвала активную позицию арендаторов в торге из-за большой конкуренции на рынке предложений. По её словам, собственники теперь уступают до 16% от изначальной стоимости, хотя в 2021 году были готовы только на 9%. Также за год выросла доля сделок со скидками с 39% до 51%.

Директор департамента мониторинга рынка и оценки Анатолий Довгань объяснил, что снижение стоимости связано с ростом предложений. За месяц этот показатель составил 12%, а за год — 108%. А всё из-за отъезда собственников и арендаторов.