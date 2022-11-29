Одежду из Zara, Nike или ASOS можно будет купить через Почту России
Почта России запустит доставку одежды с маркетплейсов ЕС и Великобритании
Почта России запустила доставку одежды с маркетплейсов и сайтов магазинов из ЕС и Великобритании, таких как, например, ASOS, Nike, Zara. Об этом пишет "Коммерсант".
Сделать это будет возможно на платформе "Почты Global". После регистрации на ней пользователь получит адрес склада в Европе для оформления заказа, который он сможет оплатить самостоятельно при наличии иностранной банковской карты. А вот если у него таковой не имеется, то ссылки на товары потребуется вносить в личном кабинете, после чего — оплачивать счёт. Лишь после этого сотрудник "Почты Global" оформит заказ. Срок доставки составит от 14 дней, а комиссия — от 10% от стоимости заказа, или минимум 7$.
Эксперты отмечают, что после ухода иностранных брендов россияне стали гораздо активнее пользоваться различными сервисами для покупки товаров через Интернет, однако существующие сложности с оплатой и доставкой не позволяют им становиться массовыми.
Ранее Лайф сообщал, что магазины Zara испанского холдинга Inditex возобновят деятельность в России уже в начале 2023 года. Правда, работать они будут уже под другим названием.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков