Одежду из Zara, Nike или ASOS можно будет купить через Почту России

Сделать это будет возможно на платформе "Почты Global". После регистрации на ней пользователь получит адрес склада в Европе для оформления заказа, который он сможет оплатить самостоятельно при наличии иностранной банковской карты. А вот если у него таковой не имеется, то ссылки на товары потребуется вносить в личном кабинете, после чего — оплачивать счёт. Лишь после этого сотрудник "Почты Global" оформит заказ. Срок доставки составит от 14 дней, а комиссия — от 10% от стоимости заказа, или минимум 7$.