Кудрин подал в отставку с поста главы Счётной палаты

Кудрин подчеркнул, что в общей сложности провёл в госсекторе почти 25 лет. Теперь же он планирует сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеющих значительный эффект для людей. Представление президента России об освобождении Кудрина с данной должности уже поступило в Совет Федерации, сообщил председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов в беседе с РИА "Новости".