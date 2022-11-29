Кудрин подал в отставку с поста главы Счётной палаты
Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост главы Счётной палаты
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Алексей Кудрин принял решение покинуть пост председателя Счётной палаты. Об этом он заявил в телеграм-канале.
"Я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке", — написал Кудрин.
Кудрин подчеркнул, что в общей сложности провёл в госсекторе почти 25 лет. Теперь же он планирует сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеющих значительный эффект для людей. Представление президента России об освобождении Кудрина с данной должности уже поступило в Совет Федерации, сообщил председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов в беседе с РИА "Новости".
В июле Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию. С 2011 года он занимал должность декана факультета свободных искусств и наук университета.