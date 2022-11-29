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29 ноября, 07:08

Кудрин подал в отставку с поста главы Счётной палаты

Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост главы Счётной палаты

<p>Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62295/photos/62505" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Обложка © Kremlin.ru

Алексей Кудрин принял решение покинуть пост председателя Счётной палаты. Об этом он заявил в телеграм-канале.

"Я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке", — написал Кудрин.

Кудрин подчеркнул, что в общей сложности провёл в госсекторе почти 25 лет. Теперь же он планирует сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеющих значительный эффект для людей. Представление президента России об освобождении Кудрина с данной должности уже поступило в Совет Федерации, сообщил председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов в беседе с РИА "Новости".

Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Кудриным

Песков не подтвердил информацию о встрече Путина с Кудриным

В июле Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию. С 2011 года он занимал должность декана факультета свободных искусств и наук университета.

Светлана Оперук

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