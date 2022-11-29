Итальянский генерал Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке на фоне влияния РФ

Странам НАТО необходимо сосредоточить усилия на ситуации в Ираке на фоне растущего влияния России в регионе. Об этом в интервью La Repubblica заявил итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

"Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растёт влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса", — заявил Ианнуччи.

Он отметил, что действия альянса направлены на недопущение ошибок в регионе и сотрудничество с местными властями, которое может сигнализировать о попытках Запада избежать вооружённого вмешательства в дела страны.