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29 ноября, 07:28

Итальянский генерал Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке на фоне влияния РФ

Странам НАТО необходимо сосредоточить усилия на ситуации в Ираке на фоне растущего влияния России в регионе. Об этом в интервью La Repubblica заявил итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

"Ирак — одна из самых сложных стран для НАТО, где, с одной стороны, постоянно растёт влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса", — заявил Ианнуччи.

Он отметил, что действия альянса направлены на недопущение ошибок в регионе и сотрудничество с местными властями, которое может сигнализировать о попытках Запада избежать вооружённого вмешательства в дела страны.

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ТАСС / АР / Baderkhan Ahmad

Артур Белкин

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