Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова
Прокурор запросил пожизненный срок для Тимура Бекмансурова, который в 2021 году устроил стрельбу в Пермском госуниверситете.
"Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказал прокурор на заседании в краевом суде.
Гособвинение считает, что у Бекмансурова — шизоидное расстройство личности, при этом он может осознать опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает. Кроме того, отмечены и смягчающие обстоятельства: признание вины и состояние здоровья (из-за ранений, полученных при задержании, Бекмансурову ампутировали часть ноги).
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Нападавшего смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.
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