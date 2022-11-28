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28 ноября, 08:11

Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова

Прокурор запросил пожизненный срок для Тимура Бекмансурова, который в 2021 году устроил стрельбу в Пермском госуниверситете.

"Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказал прокурор на заседании в краевом суде.

Гособвинение считает, что у Бекмансурова — шизоидное расстройство личности, при этом он может осознать опасность своих действий, а психическими болезнями не страдает. Кроме того, отмечены и смягчающие обстоятельства: признание вины и состояние здоровья (из-за ранений, полученных при задержании, Бекмансурову ампутировали часть ноги).

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Нападавшего смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.

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Кадр видео SHOT

Александра Вишнякова

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