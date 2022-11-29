На актрису из "Ранеток" Спиркину подали в суд из-за ДТП в центре Москвы

С актрисы Ольги Спиркиной требуют 123 тысячи рублей за то, что она протаранила машину бизнесмена в центре Москвы. На неё снова подали иск в суд, пишет Mash.

Инцидент произошёл в марте 2021 года, на Шереметьевской улице столицы. Тогда Спиркину признали виновной в ДТП. Нужную сумму пострадавшему автомобилисту выплатила страховая компания, но он сделал экспертизу и подал в суд на актрису. Если предприниматель выиграет дело, то Спиркиной придётся заплатить ему больше 100 тысяч рублей.

Это не первый иск в отношении актрисы. В начале ноября на неё подал в суд бывший продюсер Анастасии Ивлеевой Евгений Вольтов за то, что она назвала его предателем и вором.