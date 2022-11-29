В Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявили уже в 55 российских регионах
В настоящее время уже в 55 российских регионах зафиксировали случаи заражения свиным гриппом, он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах РФ", — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что за минувшую неделю в стране заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Так, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 18,5%, причём превышение среднероссийских показателей заболеваемости зафиксировано в 43 субъектах.
Ранее стало известно, что в Свердловской области на смену ковиду пришёл метапневмовирус. Как рассказали в Роспотребнадзоре, симптомами преобладающего в регионе заболевания являются кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль.
ТАСС / Егор Алеев