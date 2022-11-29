В Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявили уже в 55 российских регионах

В настоящее время уже в 55 российских регионах зафиксировали случаи заражения свиным гриппом, он преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах РФ", — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за минувшую неделю в стране заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Так, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 18,5%, причём превышение среднероссийских показателей заболеваемости зафиксировано в 43 субъектах.