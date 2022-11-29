Москвичка посадила за руль подростка, который в ДТП убил её и погиб сам
17-летний подросток устроил смертельное ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Peugeot на Ленинградском шоссе в Москве. По информации "Известий", за рулём иномарки сидел 17-летний подросток, который и стал одной из жертв аварии.
17-летний подросток устроил смертельное ДТП на Ленинградском шоссе в Москве. Видео © LIFE
Второй погибшей стала 21-летняя девушка – владелица автомобиля, которая также находилась в салоне машины. Почему она передала управление несовершеннолетнему — неизвестно. Отметим, что автомобиль влетел в ограждение подземного перехода. В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, что обломки машины попали в сам переход и разлетелись по всей проезжей части.
Ранее Лайф рассказывал о похожем инциденте, который произошёл на Красноярской улице в Москве 24 ноября. 17-летний парень без прав ехал на недавно купленной Toyota Corolla и не заметил переходящую дорогу женщину. Несчастную от удара отбросило на припаркованный KIA, она получила перелом основания черепа.
LIFE