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29 ноября, 08:47

Более тысячи человек с начала года отравились алкоголем в Подмосковье

За девять месяцев в Подмосковье 1098 человек отравились спиртосодержащими напитками

В Московской области за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 1098 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. Больше половины из них закончились смертью (58,8%). Об этом сообщили в региональном управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"В этиологической структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией наибольшую долю – 83,3% занимают отравления этиловым спиртом", – сказано в сообщении ведомства.

Также известно о 32 случаях отравлений спиртосодержащими жидкостями, которые не предназначены для приёма внутрь. Кроме того, зарегистрировано 12 случаев отравления суррогатами алкоголя и этиленгликоля.

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В ведомстве рекомендовали не покупать алкоголь с рук, в случайных местах, а также в нестандартных ёмкостях. К примеру, в пластиковых бутылках и канистрах.

Ранее Лайф сообщал о том, что регистрацию медицинских препаратов, по своему составу идентичных медицинскому спирту, могут прекратить. С такой рекомендацией правительственная комиссия по профилактике правонарушений выступила в адрес Минздрава.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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