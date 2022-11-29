Более тысячи человек с начала года отравились алкоголем в Подмосковье

В Московской области за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 1098 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. Больше половины из них закончились смертью (58,8%). Об этом сообщили в региональном управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"В этиологической структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией наибольшую долю – 83,3% занимают отравления этиловым спиртом", – сказано в сообщении ведомства.

Также известно о 32 случаях отравлений спиртосодержащими жидкостями, которые не предназначены для приёма внутрь. Кроме того, зарегистрировано 12 случаев отравления суррогатами алкоголя и этиленгликоля.

В ведомстве рекомендовали не покупать алкоголь с рук, в случайных местах, а также в нестандартных ёмкостях. К примеру, в пластиковых бутылках и канистрах.