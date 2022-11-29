Российские военные освободили сёла Перше Травня и Андреевка в ДНР

Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Перше Травня и Андреевка в ДНР. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

"По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила сёла Перше Травня и Андреевка", — отмечено в телеграм-канале штаба.