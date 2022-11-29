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Опубликовано 29 ноября 2022, 08:31

Российские военные освободили сёла Перше Травня и Андреевка в ДНР

Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Перше Травня и Андреевка в ДНР. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны республики.

"По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила сёла Перше Травня и Андреевка", отмечено в телеграм-канале штаба.

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А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Угледар "совсем скоро" будет освобождён, это откроет возможность выхода на Краматорск и Славянск. Он также рассказал о безуспешных попытках украинских войск контратаковать на этом направлении.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александра Вишнякова
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