Метеозависимым подсказали, как пережить перепады атмосферного давления
Врач Кудашкина перечислила советы, которые помогут пережить перепады атмосферного давления
Метеочувствительность может быть выражена в проблемах с сердечно-сосудистой или нервной системой, поэтому людям с зависимостью от перепадов погоды следует пройти комплексное обследование для своевременного выявления функциональных нарушений в работе организма. А вместе с тем можно придерживаться четырёх простых рекомендаций, которые помогут пережить скачки атмосферного давления. Эти советы в беседе с Лайфом озвучила врач общей практики, главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина.
1. Качественный сон.
Хороший отдых позволяет организму сохранить адаптивные способности, в том числе и к различным погодным условиям.
2. Питьевой режим.
Ежедневно необходимо выпивать 1,5–2 литра воды. Особенно организм в этом нуждается в период пониженного атмосферного давления, то есть перед снегопадами, дождями, пасмурной погодой. Дело в том, что в такие дни понижается и артериальное давление, из-за чего ухудшается общее самочувствие.
3. Прогулки на свежем воздухе.
Метеочувствительным людям особенно важно выбираться на природу, дышать чистым воздухом и не допускать гипоксии, ведь она ухудшает состояние при резких переменах погодных условий.
4. Укрепление сосудов.
Это можно сделать с помощью физиотерапевтических методик, спа-процедур или лечебной диеты, в частности направленной на уменьшение количества потребляемого сахара.
А вот москвичей на этой неделе ждёт повышение атмосферного давления. Особенно сегодня, 29 ноября, показатели поднимутся до отметки 765 мм ртутного столба, а это выше на 17–19 единиц.
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