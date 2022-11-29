Метеозависимым подсказали, как пережить перепады атмосферного давления

Метеочувствительность может быть выражена в проблемах с сердечно-сосудистой или нервной системой, поэтому людям с зависимостью от перепадов погоды следует пройти комплексное обследование для своевременного выявления функциональных нарушений в работе организма. А вместе с тем можно придерживаться четырёх простых рекомендаций, которые помогут пережить скачки атмосферного давления. Эти советы в беседе с Лайфом озвучила врач общей практики, главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина.

1. Качественный сон. Хороший отдых позволяет организму сохранить адаптивные способности, в том числе и к различным погодным условиям.

2. Питьевой режим. Ежедневно необходимо выпивать 1,5–2 литра воды. Особенно организм в этом нуждается в период пониженного атмосферного давления, то есть перед снегопадами, дождями, пасмурной погодой. Дело в том, что в такие дни понижается и артериальное давление, из-за чего ухудшается общее самочувствие.

3. Прогулки на свежем воздухе. Метеочувствительным людям особенно важно выбираться на природу, дышать чистым воздухом и не допускать гипоксии, ведь она ухудшает состояние при резких переменах погодных условий.

4. Укрепление сосудов. Это можно сделать с помощью физиотерапевтических методик, спа-процедур или лечебной диеты, в частности направленной на уменьшение количества потребляемого сахара.