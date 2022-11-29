Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 08:28

Новак: Россия не будет поставлять нефть по условиям возможного потолка цен

Россия не будет поставлять нефть по условиям возможного потолка цен на сырьё даже в случаях, если из этого можно будет извлечь выгоду. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов. Мы будем работать по рынку", — заявил Новак.

Песков: Россия не будет стрелять себе в ногу при введении потолка цен на энергоресурсы

Песков: Россия не будет стрелять себе в ногу при введении потолка цен на энергоресурсы

Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза в очередной раз провалили переговоры по поводу введения потолка цен на нефть из России. Всё из-за позиции Польши, которая не согласна с предложением других стран, считая предлагаемый уровень слишком высоким.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров