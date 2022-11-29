Новак: Россия не будет поставлять нефть по условиям возможного потолка цен

Россия не будет поставлять нефть по условиям возможного потолка цен на сырьё даже в случаях, если из этого можно будет извлечь выгоду. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов. Мы будем работать по рынку", — заявил Новак.