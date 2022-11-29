Новак: Россия не будет поставлять нефть по условиям возможного потолка цен
Россия не будет поставлять нефть по условиям возможного потолка цен на сырьё даже в случаях, если из этого можно будет извлечь выгоду. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов. Мы будем работать по рынку", — заявил Новак.
Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза в очередной раз провалили переговоры по поводу введения потолка цен на нефть из России. Всё из-за позиции Польши, которая не согласна с предложением других стран, считая предлагаемый уровень слишком высоким.
ТАСС / Елена Афонина