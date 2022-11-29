В Казахстане остаются около 100 тысяч россиян, приехавших с конца сентября

Сейчас в Казахстане остаются около 100 тысяч россиян из тех, кто прибыл в страну в конце сентября. Такие данные привела глава Минтруда республики Тамара Дуйсенова.

"Чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч, и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь", — сказала она журналистам.