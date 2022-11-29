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29 ноября, 08:22

В Казахстане остаются около 100 тысяч россиян, приехавших с конца сентября

Сейчас в Казахстане остаются около 100 тысяч россиян из тех, кто прибыл в страну в конце сентября. Такие данные привела глава Минтруда республики Тамара Дуйсенова.

"Чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч, и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь", — сказала она журналистам.

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Напомним, массовый приезд россиян в Казахстан начался после объявления в РФ частичной мобилизации. На границе собирались пробки из желающих въехать на территорию республики. Некоторые россияне пытались сделать это незаконно, через степь. А один москвич даже прошёл пешком 30 километров, чтобы попасть в страну. Между тем самые предприимчивые открыли на границе барбершоп с кальяном. При этом уже к началу ноября число ежедневно прибывающих в Казахстан граждан России вернулось к нормальному уровню, снизившись за месяц на 65%.

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ТАСС / AP

Александра Вишнякова
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