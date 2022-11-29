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29 ноября, 08:05

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовского центра "Риддл" в РФ

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России литовского аналитического центра "Риддл"*. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический центр "Риддл", Литовская Республика). Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — говорится в сообщении.

Соответствующая информация передана в Минюст РФ для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории страны.

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Ранее Лайф писал, что Минюст включил немецкое НПО "Декабристы"* в список нежелательных. Такое решение было принято в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

* Организации включены в список нежелательных.

Обложка ©

ТАСС / Артёменков Александр

Артур Белкин
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