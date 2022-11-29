Девять сотрудников Wildberries сговорились и обнесли склад компании на миллион рублей
Сотрудники склада Wildberries в Подмосковье украли товаров на миллион рублей
В Подмосковье сотрудники склада Wildberries украли товаров на миллион рублей. Всего в преступлении замешано девять человек, пишет SHOT.
Момент кражи товаров со склада Wildberries в Подмосковье. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, в полицию обратился юрист популярного маркетплейса. Он рассказал, что со склада компании в посёлке Случайный городского округа Электросталь на "газели" вывезли 187 камер, 206 триммеров и 17 электрочайников.
Через некоторое время подозреваемых нашли в Ногинске. Полицейские задержали их в тот момент, когда они выгружали украденное в один из гаражей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Ранее Лайф сообщал о том, что клиенты маркетплейса Wildberries пожаловались на масштабный сбой, из-за которого они получили уведомления об оформлении неизвестных им заказов.