Девять сотрудников Wildberries сговорились и обнесли склад компании на миллион рублей

В Подмосковье сотрудники склада Wildberries украли товаров на миллион рублей. Всего в преступлении замешано девять человек, пишет SHOT.

Момент кражи товаров со склада Wildberries в Подмосковье. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в полицию обратился юрист популярного маркетплейса. Он рассказал, что со склада компании в посёлке Случайный городского округа Электросталь на "газели" вывезли 187 камер, 206 триммеров и 17 электрочайников.







Через некоторое время подозреваемых нашли в Ногинске. Полицейские задержали их в тот момент, когда они выгружали украденное в один из гаражей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.