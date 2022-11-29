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29 ноября, 08:18

Девять сотрудников Wildberries сговорились и обнесли склад компании на миллион рублей

Сотрудники склада Wildberries в Подмосковье украли товаров на миллион рублей

В Подмосковье сотрудники склада Wildberries украли товаров на миллион рублей. Всего в преступлении замешано девять человек, пишет SHOT.

Момент кражи товаров со склада Wildberries в Подмосковье. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в полицию обратился юрист популярного маркетплейса. Он рассказал, что со склада компании в посёлке Случайный городского округа Электросталь на "газели" вывезли 187 камер, 206 триммеров и 17 электрочайников.

  • Предполагаемые работники Wildberries, укравшие товары. Фото © SHOT
    Предполагаемые работники Wildberries, укравшие товары. Фото © SHOT
  • Предполагаемые работники Wildberries, укравшие товары. Фото © SHOT
    Предполагаемые работники Wildberries, укравшие товары. Фото © SHOT
  • Предполагаемые работники Wildberries, укравшие товары. Фото © SHOT
    Предполагаемые работники Wildberries, укравшие товары. Фото © SHOT

Предполагаемые работники Wildberries, укравшие товары. Фото © SHOT

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Москвичка попала в больницу после употребления купленных на Wildberries мухоморов

Москвичка попала в больницу после употребления купленных на Wildberries мухоморов

Через некоторое время подозреваемых нашли в Ногинске. Полицейские задержали их в тот момент, когда они выгружали украденное в один из гаражей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее Лайф сообщал о том, что клиенты маркетплейса Wildberries пожаловались на масштабный сбой, из-за которого они получили уведомления об оформлении неизвестных им заказов.

Обложка ©

SHOT

Илья Суриков

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