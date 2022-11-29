Пожилая британка пожаловалась на чересчур сексуально активного молодого супруга

83-летняя британская пенсионерка Айрис Джонс пожаловалась на мужа, который младше её на 46 лет, из-за его чрезмерной сексуальной активности. Подробности пикантной истории рассказывает The Sun.

Возлюбленный Джонс — 37-летний египтянин Мохаммед Ахмед, с которым они познакомились в соцсетях, а в 2020 году сыграли свадьбу, после чего пенсионерка переехала в Каир. Более того, британка даже приняла ислам, чтобы показать серьёзность своих намерений. Позднее пара всё-таки перебралась в Британию и неожиданно для многих начала шокировать общественность подробностями своей сексуальной жизни, в которой не всё оказалось так гладко.

"Мохаммед хочет меня больше, чем я его! Это можно понять, ведь мне 83 года, я уже не в такой форме, как раньше. Мне нужно время от времени делать перерыв. У меня очень тонкая кожа, и если его кожа трётся о мою, у меня появляются травмы и раздражения, я оказываюсь в отделении скорой помощи или у врачей", — призналась Джонс.

Она также рассказала, что иногда супруг её раздражает, однако пара пытается решить эту проблему путём диалога и обсуждения накопившихся вопросов.