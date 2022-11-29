Ракетный крейсер США незаконно вторгся в китайские воды
Китайские военные обвинили ВМС США во вторжении в государственные воды в Южно-Китайском море
Китай в очередной раз обвинил США во вторжении в государственные воды. По данным официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) господина Тянь Цзюньли, американский ракетный крейсер Chancellorsville пересёк водную границу, прилегающую к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.
Силы НОАК выпроводили Chancellorsville за пределы китайских вод. Никаких объяснений с американской стороны до сих пор не последовало.
"Действия американских военных серьёзно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является ещё одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", — говорится в сообщении Тянь Цзюньли, распространённом во вторник в соцсети WeChat.
Напомним, что предыдущий крупный инцидент с американским флотом в Южно-Китайском море произошёл в конце прошлого лета, когда сразу два корабля ВМС США впервые с начала обострения с Китаем вошли в Тайваньский пролив. В пресс-службе Седьмого флота ВМС США заявили, что действия судов "демонстрируют приверженность страны к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Пекин отверг подобную трактовку, в очередной раз обвинив Штаты в нарушении суверенитета.
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