Ракетный крейсер США незаконно вторгся в китайские воды

Китай в очередной раз обвинил США во вторжении в государственные воды. По данным официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) господина Тянь Цзюньли, американский ракетный крейсер Chancellorsville пересёк водную границу, прилегающую к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

Силы НОАК выпроводили Chancellorsville за пределы китайских вод. Никаких объяснений с американской стороны до сих пор не последовало.

"Действия американских военных серьёзно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является ещё одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", — говорится в сообщении Тянь Цзюньли, распространённом во вторник в соцсети WeChat.