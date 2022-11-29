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29 ноября, 08:33

Промес, Пиняев и Сутормин сыграют в Матче звёзд Кубка России

РФС объявил о проведении первого Матча звёзд Кубка России 3 декабря

Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении первого Матча звёзд Кубка России. 3 декабря команды "Пути РПЛ" и "Пути регионов" не только сыграют в футбол, но и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. Например, игроки будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приёма мяча после выстрела им из пушки.

Как сообщает пресс-служба РФС, команды проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В составах заявлены Квинси Промес, Сергей Пиняев, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, и другие игроки, в том числе яркие представители любительских клубов.

"После игры пройдет жеребьёвка весенней части Fonbet Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф "Пути РПЛ" и "Пути регионов". В верхней сетке команды, занявшие первые места в групповом раунде, будут играть с клубами, занявшими вторые места", — отметили в Футбольном союзе.

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А ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" в концовке матча Кубка России 27 ноября. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды. Бывший президент красно-белых Леонид Федун иронично высказался о массовой драке игроков.

Обложка ©

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Алексей Берковиц
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