Промес, Пиняев и Сутормин сыграют в Матче звёзд Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении первого Матча звёзд Кубка России. 3 декабря команды "Пути РПЛ" и "Пути регионов" не только сыграют в футбол, но и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. Например, игроки будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приёма мяча после выстрела им из пушки.

Как сообщает пресс-служба РФС, команды проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В составах заявлены Квинси Промес, Сергей Пиняев, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, и другие игроки, в том числе яркие представители любительских клубов.

"После игры пройдет жеребьёвка весенней части Fonbet Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф "Пути РПЛ" и "Пути регионов". В верхней сетке команды, занявшие первые места в групповом раунде, будут играть с клубами, занявшими вторые места", — отметили в Футбольном союзе.