В Иркутской области крыса упала с крыши поликлиники за шиворот школьнику

Инцидент произошёл на крыльце поликлиники в городе Бодайбо. Школьник пришёл за справкой, но вдруг почувствовал, что к нему в капюшон что-то упало с крыши. Мальчик попытался вытряхнуть, но неожиданно почувствовал боль. Оказалось, что это была крыса, которая тут же его укусила. Далее она пробралась дальше под футболку, расцарапала когтями школьнику спину, а затем убежала. Врачи обработали раны и поставили прививку от бешенства, сейчас подросток чувствует себя хорошо.