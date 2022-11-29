В Иркутской области крыса упала с крыши поликлиники за шиворот школьнику
В Иркутской области крыса напала на школьника в поликлинике
Крайне неприятный случай произошёл в Иркутской области. Там на 14-летнего мальчика напала крыса, упав ему за шиворот. Об этом пишет портал "Сибмедиа".
Инцидент произошёл на крыльце поликлиники в городе Бодайбо. Школьник пришёл за справкой, но вдруг почувствовал, что к нему в капюшон что-то упало с крыши. Мальчик попытался вытряхнуть, но неожиданно почувствовал боль. Оказалось, что это была крыса, которая тут же его укусила. Далее она пробралась дальше под футболку, расцарапала когтями школьнику спину, а затем убежала. Врачи обработали раны и поставили прививку от бешенства, сейчас подросток чувствует себя хорошо.
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Pixabay