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29 ноября, 08:57

В Иркутской области крыса упала с крыши поликлиники за шиворот школьнику

В Иркутской области крыса напала на школьника в поликлинике

Крайне неприятный случай произошёл в Иркутской области. Там на 14-летнего мальчика напала крыса, упав ему за шиворот. Об этом пишет портал "Сибмедиа".

Инцидент произошёл на крыльце поликлиники в городе Бодайбо. Школьник пришёл за справкой, но вдруг почувствовал, что к нему в капюшон что-то упало с крыши. Мальчик попытался вытряхнуть, но неожиданно почувствовал боль. Оказалось, что это была крыса, которая тут же его укусила. Далее она пробралась дальше под футболку, расцарапала когтями школьнику спину, а затем убежала. Врачи обработали раны и поставили прививку от бешенства, сейчас подросток чувствует себя хорошо.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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