Посол России в Ватикане выразил протест из-за высказываний папы римского

Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы Католической церкви папы римского Франциска о приписываемых российским военнослужащим жестокостях, передаёт ТАСС. Представители российской дипмиссии возмутились по поводу распространения неправдивых сведений о поведении военнослужащих из Бурятии и Чечни в ходе специальной военной операции на Украине.

"Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми папе римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США", — проинформировал Авдеев.