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29 ноября, 09:01

Посол России в Ватикане выразил протест из-за высказываний папы римского

Российский посол Авдеев передал протест по поводу высказываний папы римского Франциска о чеченцах и бурятах

Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы Католической церкви папы римского Франциска о приписываемых российским военнослужащим жестокостях, передаёт ТАСС. Представители российской дипмиссии возмутились по поводу распространения неправдивых сведений о поведении военнослужащих из Бурятии и Чечни в ходе специальной военной операции на Украине.

"Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми папе римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США", проинформировал Авдеев.

"По меньшей мере некорректно": Глава буддистов России отреагировал на слова папы римского о бурятах

"По меньшей мере некорректно": Глава буддистов России отреагировал на слова папы римского о бурятах

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запредельным извращением истины слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал самой жестокой частью российских войск, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Глава российских буддистов тоже счёл слова понтифика недобрыми.

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ТАСС / Антон Овчаров

Марина Калегина

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