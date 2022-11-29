Посол России в Ватикане выразил протест из-за высказываний папы римского
Российский посол Авдеев передал протест по поводу высказываний папы римского Франциска о чеченцах и бурятах
Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы Католической церкви папы римского Франциска о приписываемых российским военнослужащим жестокостях, передаёт ТАСС. Представители российской дипмиссии возмутились по поводу распространения неправдивых сведений о поведении военнослужащих из Бурятии и Чечни в ходе специальной военной операции на Украине.
"Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми папе римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США", — проинформировал Авдеев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запредельным извращением истины слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал самой жестокой частью российских войск, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Глава российских буддистов тоже счёл слова понтифика недобрыми.
ТАСС / Антон Овчаров