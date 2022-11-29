Увеличение белка в рационе снижает риск перелома шейки бедра, выяснили учёные

Увеличение потребления белковой пищи может снизить риск перелома шейки бедра. К такому выводу пришли учёные-диетологи из Университета Лидса в Великобритании. Травма особенно опасна для пожилых людей.

Результаты исследования опубликовал журнал Clinical Nutrition. Специалисты выяснили, что при увеличении потребления белка на 25 граммов в день снижается риск перелома бедра на 14% среди женщин с нормальным весом и на 45% — среди участниц с недостаточным весом. Причём речь не только о животной белковой пище, но и о растительной.

Учёные сделали такие выводы, основываясь на данных исследования 90-х годов. В нём приняли участие 26 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет.