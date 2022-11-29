Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 ноября, 09:05

Малышева рассказала об идеальном завтраке для профилактики рака

Елена Малышева: Яйцо пашот на завтрак снизит риск развития рака

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвала вид завтрака, который при его регулярном употреблении способен снизить риск развития рака. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Речь идёт о яйце пашот. Как объяснил соведущий Малышевой кардиолог Герман Гандельман, селен, содержащийся в этом продукте, важен для противораковой защиты организма. Но данный элемент разрушается при 100 градусах, а при варке в воде, температура которой ниже, сохраняется.

"В нашем организме ежедневно образуются раковые клетки, потом они формируют опухоль. И если вы употребляете достаточное количество яиц, то тело борется", — пояснил Гандельман.

Врач рассказал, кому из мужчин грозит аденома простаты

Врач рассказал, кому из мужчин грозит аденома простаты

А ранее онколог Иржи Кубес назвал боль в дёснах симптомами самого быстрорастущего рака. Причём при развитии такой разновидности опухоли во рту у пациента могут появиться белые и красные пятна.

Обложка ©

Freepik / ededchechine

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров