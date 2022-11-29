Малышева рассказала об идеальном завтраке для профилактики рака

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвала вид завтрака, который при его регулярном употреблении способен снизить риск развития рака. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Речь идёт о яйце пашот. Как объяснил соведущий Малышевой кардиолог Герман Гандельман, селен, содержащийся в этом продукте, важен для противораковой защиты организма. Но данный элемент разрушается при 100 градусах, а при варке в воде, температура которой ниже, сохраняется.

"В нашем организме ежедневно образуются раковые клетки, потом они формируют опухоль. И если вы употребляете достаточное количество яиц, то тело борется", — пояснил Гандельман.