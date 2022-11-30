Совфед освободил Кудрина от должности председателя Счётной палаты

Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты в связи с его грядущим переходом на новую работу. Напомним, что накануне профильный комитет верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал освободить Кудрина от должности.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Сергея Иванова, список кандидатов на должность нового главы Счётной палаты могут сформировать в первой половине декабря и представить его президенту Владимиру Путину.