Совфед освободил Кудрина от должности председателя Счётной палаты
Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты в связи с его грядущим переходом на новую работу. Напомним, что накануне профильный комитет верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал освободить Кудрина от должности.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета Сергея Иванова, список кандидатов на должность нового главы Счётной палаты могут сформировать в первой половине декабря и представить его президенту Владимиру Путину.
Лайф уже писал, что 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который он занимал с 22 мая 2018 года. По словам экономиста и управленца, теперь он планирует сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеющих значительный эффект для людей.