В США активист, выступающий против абортов, без страховки взобрался на 54-этажный небоскрёб
Активист, который называет себя "Человеком-пауком пролайфером" и выступает против абортов, взобрался на 54-этажный небоскрёб в Лос-Анджелесе без использования верёвок и страховки. Об этом пишет DailyMail.
Во время восхождения активист вывесил баннер благотворительной организации, которая оказывает финансовую поддержку женщинам, а также опубликовал видео в соцсети и объяснил, что собирал деньги для конкретного человека.
"Иногда это так просто: всё, что им нужно, — это немного финансовой поддержки, и они готовы выбрать жизнь", — заявил он.
Своим трюком парень привлёк внимание не только очевидцев, но и экстренных служб. Так, спасатели заботливо расстелили на земле огромную подушку, чтобы протестующий мог туда спрыгнуть. Однако он смог забраться на самый верх здания, где его встретили полицейские и сразу же заковали в наручники.
После задержания полиция Лос-Анджелеса опубликовала заявление, в котором утверждалось, что активист страдает "психическим заболеванием" и "лечится". Правоохранители также уточнили, что нарушителю порядка было предъявлено обвинение в незаконном проникновении. Кстати, это уже не первый раз, когда парень взбирается на высокие здания. Ранее он проводил подобные акции в Сан-Франциско, где взобрался на 60-этажную башню, и в других городах.
"Ждите, когда станет хуже": Американка чуть не умерла, когда врачи отказались делать ей аборт из-за нового закона
Как уже писал Лайф, Верховный суд США проголосовал против права на аборт. Судья Сэмюэль Алито заявил, что тем самым восстанавливается справедливость по отношению к решению по делу "Роу против Уэйда" 1973 года. В результате американцы массово вышли на митинги в защиту права на аборт. Байден, в свою очередь, выразил уверенность в том, что решение об отмене права на аборт — вторжение в личные права женщин. Он предупредил, что такой закон "откатит Америку к меньшим правам, меньшей автономии" и, более того, окажет влияние на мужское население.
YouTube / FOX 11 Los Angeles