В США активист, выступающий против абортов, без страховки взобрался на 54-этажный небоскрёб

Активист, который называет себя "Человеком-пауком пролайфером" и выступает против абортов, взобрался на 54-этажный небоскрёб в Лос-Анджелесе без использования верёвок и страховки. Об этом пишет DailyMail.

Во время восхождения активист вывесил баннер благотворительной организации, которая оказывает финансовую поддержку женщинам, а также опубликовал видео в соцсети и объяснил, что собирал деньги для конкретного человека.

"Иногда это так просто: всё, что им нужно, — это немного финансовой поддержки, и они готовы выбрать жизнь", — заявил он.

Своим трюком парень привлёк внимание не только очевидцев, но и экстренных служб. Так, спасатели заботливо расстелили на земле огромную подушку, чтобы протестующий мог туда спрыгнуть. Однако он смог забраться на самый верх здания, где его встретили полицейские и сразу же заковали в наручники.