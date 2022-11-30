Стало известно, сколько в среднем россияне тратят на косметику

80% россиян тратят на косметику до 1500 рублей в месяц, при этом почти половина покупателей заказывают такие товары онлайн. Подробнее о тратах граждан на красоту узнал сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, исследование есть в распоряжении Лайфа.

Так, выяснилось, что почти половина респондентов (43%) заказывают косметику онлайн — на сайтах магазинов, маркетплейсах, в сервисах доставки или соцсетях. При этом самые популярные товары этой категории, которые покупают в Интернете, — помады, тени, тушь и румяна.

Также каждый десятый опрошенный (11%) прислушивается к советам блогеров при выборе декоративной косметики, каждый третий (33%) — к отзывам других покупателей, каждый четвёртый (28%) — к рекомендациям близких и коллег. Многие опрошенные (70%) покупают проверенную декоративную косметику, которой давно пользуются сами. У 80% на такие покупки уходит до 1500 рублей в месяц.