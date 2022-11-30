Российские мамы подсчитали, сколько денег им надо на содержание ребёнка

В России оценили затраты на ребёнка до трёх лет в 1,37 миллиона рублей. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на опрос компании "СберСтрахование жизни", проведённый среди мамочек нашей страны. Они поделились, что в первые годы жизни в список покупок молодой семьи входят преимущественно коляска, кроватка, одежда и питание, а также подгузники и пелёнки. Популярной статьёй затрат часто оказываются медицинские услуги — например, приёмы у врача, прививки или массаж.

Любопытно, что 17% опрошенных россиянок оценили свои затраты на ребёнка до трёх лет в сумму менее 500 тысяч рублей. Диапазон до одного миллиона указали 37% респонденток, до двух миллионов — 28%, до трёх миллионов — 10%. Траты на ребёнка свыше трёх миллионов рублей считают неизбежными 8% опрошенных мам.

Кроме того, по сведениям "СберСтрахования", 72% респонденток не делали никаких целевых накоплений на воспитание ребёнка, а вот 5% россиянок поделились, что откладывали на малыша регулярно или время от времени. Ещё 13% женщин признались, что для этой цели даже пришлось брать кредит.