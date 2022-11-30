В Волгограде загорелся склад пластиковой продукции

В Кировском районе Волгограда загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Пожар на заводе в Волгограде. Видео © LIFE

Пожар на складе в Волгограде. Фото © ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пожар на складе в Волгограде. Фото © ГУ МЧС России по Волгоградской области

"На улице Самарской, в двухэтажном кирпичном здании размером 100х80 метров, происходит горение пластиковой продукции. Объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь пожара составила 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар пытаются ликвидировать 57 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 14 единиц техники.