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30 ноября, 06:28

В Волгограде загорелся склад пластиковой продукции

<p>Пожар на складе в Волгограде. Фото ©<a href="https://34.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/operativnye-sobytiya/4893994" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МЧС России по Волгоградской области</a></p>

Пожар на складе в Волгограде. Фото © ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Кировском районе Волгограда загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Пожар на заводе в Волгограде. Видео © LIFE

Пожар на складе в Волгограде. Фото © ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пожар на складе в Волгограде. Фото © ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пожар на складе в Волгограде. Фото © ГУ МЧС России по Волгоградской области

Пожар на складе в Волгограде. Фото © ГУ МЧС России по Волгоградской области

"На улице Самарской, в двухэтажном кирпичном здании размером 100х80 метров, происходит горение пластиковой продукции. Объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь пожара составила 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар пытаются ликвидировать 57 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 14 единиц техники.

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А ранее Лайф писал, что в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Как сообщал губернатор, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. К тушению подключили более 80 человек и 30 единиц техники, а также пожарный поезд и аэромобильную группировку МЧС.

Николь Вербер

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