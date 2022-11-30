В Волгограде загорелся склад пластиковой продукции
В Кировском районе Волгограда загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.
Пожар на заводе в Волгограде. Видео © LIFE
"На улице Самарской, в двухэтажном кирпичном здании размером 100х80 метров, происходит горение пластиковой продукции. Объявлен ранг пожара 2. По состоянию на 7:50 площадь пожара составила 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар пытаются ликвидировать 57 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 14 единиц техники.
А ранее Лайф писал, что в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Как сообщал губернатор, площадь пожара составила 1800 квадратных метров. К тушению подключили более 80 человек и 30 единиц техники, а также пожарный поезд и аэромобильную группировку МЧС.