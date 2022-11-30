В Брянской области загорелась нефтебаза
Богомаз: В Суражском районе горят резервуары с нефтепродуктами
В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты", — написал он.
По информации губернатора, площадь пожара — 1800 квадратных метров. В тушении задействовано больше 80 человек и 30 единиц техники. Привлечён также пожарный поезд, направлена аэромобильная группировка МЧС. Данных о пострадавших нет.
Как рассказывал Лайф, ранее два жителя Брянской области подорвались на мине у границы с Украиной. Это случилось, когда они ехали на автомобиле.
Freepik / ilovehz