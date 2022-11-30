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30 ноября, 02:43

МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"

В Красноярске ликвидировано открытое горение в ТЦ "Взлётка плаза"

Открытое горение в торговом центре "Взлётка плаза" в Красноярске ликвидировано. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Тушение пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза". Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

"Открытое горение ликвидировано, полной ликвидации нет", — рассказали в МЧС.

На кадрах, предоставленных ведомством, заметно, что здание ещё дымится. Площадь задымления большая. На месте ЧП продолжают работать пожарные. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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Ранее Лайф писал, что торговый центр "Взлётка плаза" загорелся по местному времени утром. Быстро подоспевшие пожарные успели ограничить распространение огня, удалось избежать жертв.

Обложка ©

Telegram-канал / ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Арина Родионова

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