МЧС показало видео тушения пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза"
В Красноярске ликвидировано открытое горение в ТЦ "Взлётка плаза"
Открытое горение в торговом центре "Взлётка плаза" в Красноярске ликвидировано. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
Тушение пожара в красноярском ТЦ "Взлётка плаза". Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю
"Открытое горение ликвидировано, полной ликвидации нет", — рассказали в МЧС.
На кадрах, предоставленных ведомством, заметно, что здание ещё дымится. Площадь задымления большая. На месте ЧП продолжают работать пожарные. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Ранее Лайф писал, что торговый центр "Взлётка плаза" загорелся по местному времени утром. Быстро подоспевшие пожарные успели ограничить распространение огня, удалось избежать жертв.
Telegram-канал / ГУ МЧС России по Красноярскому краю