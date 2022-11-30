Наплыв украинских беженцев в Польшу спровоцировал рекордную заболеваемость ВИЧ

После начала массового прибытия украинских беженцев в Польшу там была зарегистрирована рекордная заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает обозреватель Wirtualna Polska Катажина Прус.

"К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше ещё не было", — указано в материале.

Как отмечает обозреватель, скорость распространения инфекции пугающая. Журналист привела данные Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения о том, что с конца июля этого года было зарегистрировано порядка тысячи случаев заражения.

Также по этому поводу высказалась специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская. Она подтвердила, что рост статистики спровоцировал наплыв украинских беженцев. Многие из них обращаются за лечением. В целом с февраля на территорию Польши прибыло 1,3 миллиона граждан Украины.